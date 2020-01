La Russie hausse le ton. En effet, le Kremlin a critiqué l’attaque américaine sur Bagdad, au cours de laquelle le général iranien Soleimani est décédé. Moscou estime en effet que cette action imprudente risque d’avoir de graves répercussions sur la stabilité de la région, pouvant d’ailleurs plonger les acteurs engagés dans une lutte toujours plus intense, aux conséquences gravissimes.



Qassem Soleimani dirigeait la force Qods. Ce général iranien, qui se trouvait à Bagdad, a été éliminé par les forces armées américaines, provoquant de fait, un regain des tensions dans la région. Une décision imprudente selon Moscou, pour qui cette more pourrait provoquer une véritable dégradation de la situation actuelle. Depuis plusieurs jours, l’Iran et les États-Unis semblent être à la rupture et le spectre d’une guerre totale se fait de plus en plus pesant.

Moscou fustige l’action imprudente de Washington

Du côté de la Russie, l’annonce de la mort de Soleimani ne passe pas. Selon le ministère de la Défense, ce dernier était un chef reconnu et apprécié, notamment pour ses nombreuses actions menées contre les groupes de Daesh et l’Al-Qaïda. Un mérite que Moscou a tenu à rappeler, alors que quelques instants auparavant, les Gardiens de la Révolution ont confirmé l’annonce de la mort du général.

La réaction de Téhéran se fait attendre

Envoyé de Téhéran afin de servir d’émissaire entre l’Iran et l’Irak, ce dernier jouissait d’un réel crédit, mais était perçu par le gouvernement américain, comme un terroriste. En effet, celui-ci était pointé du doigt pour diriger les opérations extérieures du corps des Gardiens de la révolution iranienne, une organisation classée comme étant terroriste par Washington, il y a quelques mois, alors que les tensions avec l’Iran commençaient à devenir de plus en plus pesante.