L’Iran ne laissera pas impuni l’assassinat de son Général Qassem Soleimani. Ce puissant haut gradé de l’armée de la République islamique a en effet été tué par un bombardement américain en Irak. Un acte qui refroidit totalement les relations entre les deux pays et ravive le sentiment de vengeance chez l’homme fort de Téhéran , le président Hassan Rohani.

Il a promis à « l’Amérique criminelle » une “vendetta” de son pays et des « autres nations libres de la région ». C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué consultable sur le site gouvernemental. Hassan Rohani, considère le puissant Général comme un « martyr » dont la mort a endeuillé « le cœur de la nation iranienne et de toutes les nations de la région ».

En le supprimant, les Etats-Unis ont redoublé la détermination de son pays et des autres nations libres de la région à se dresser contre les intimidations de l’oncle Sam et à défendre les valeurs islamiques, a-t-il ajouté. Loin d’être une victoire pour les Etats-Unis, « cet acte vil et lâche est un autre signe du désespoir et de la faiblesse de l’Amérique dans la région » fait-il savoir.

Le sentiment de vengeance du numéro 1 iranien est partagé par l’Ayatollah Ali Khamenei. Il a fermement indiqué qu’il vengera le meurtre du Général. Et cette vengeance sera « implacable » selon ses écrits sur twitter. Il a par ailleurs décrété trois jours de deuil national dans le pays.

Résurrection d’un cauchemar de l’armée américaine

Notons que la vengeance promise est déjà en route puisque que le chef chiite Moqtada Sadr a demandé aux combattants de l’armée du Mehdi, une armée qu’il dirige de se « tenir prêts ». Une mauvaise nouvelle pour les USA quand on sait que cette milice avait mené plusieurs actes attentatoires à la vie des soldats américains en Irak. Ils ne sont plus actifs depuis environ une dizaine d’années.

Du côté des américains ont justifie le meurtre du Général par plusieurs arguments. Selon le Pentagone, il préparait activement des plans pour attaquer des diplomates et des militaires américains en Irak et à travers la région.

Le haut gradé aurait aussi organisé l’attaque contre l’ambassade des USA à Bagdad il y a quelques jours. Rappelons que le raid ayant conduit au meurtre de Qassem Soleimani a été mené en Irak par l’armée américaine ce vendredi 03 janvier 2020.