Le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis n’est visiblement pas prêt de se calmer. Selon les différentes informations relayées par les médias et sur les réseaux sociaux, les Etats-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani. Ce personnage qui s’est illustré par sa discrétion était l’un des plus influents du régime iranien.

Opération dirigée par Trump lui-même

L’une de ses plus récentes missions est la supervision des pourparlers dans le cadre de la formation du gouvernement irakien. L’annonce de son décès a été faite par le Pentagone. Il aurait été tué suite à un bombardement à Bagdad.

L’actuel locataire de la Maison Blanche aurait donné lui-même les instructions sur le bombardement ayant conduit au décès du chef de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures de la République islamique.

Il serait en train de préparer certaines attaques

Pour le ministère américain de la Défense, cette opération a été menée en représailles au rôle qu’a joué le général iranien Qassem Soleimani dans certaines attaques ainsi que d’autres qui seraient en préparation. Il aurait organisé l’attaque contre l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad au cours de la semaine.

« Le Général Soleimani préparait activement des plans pour attaquer des diplomates et des militaires américains en Irak et à travers la région » renseigne en effet le Pentagone. « Il avait orchestré les attaques contre les bases de la coalition en Irak ces derniers mois – y compris l’attaque du 27 décembre », ont poursuivi les autorités américaines.

Une escalade dangereuse selon Javad Zarif

Les autorités de la République Islamique d’Iran de leur côté promettent de venger le meurtre du général iranien Qassem Soleimani. Sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères estime que c’est un nouveau pas que le conflit entre les deux pays vient de franchir.

Pour lui, c’est une « escalade extrêmement dangereuse et imprudente ». « Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années (…). Si Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s’arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs » a notamment laissé lire l’ayatollah sur son compte Twitter.