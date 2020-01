La mort du puissant général iranien Qassem Soleimani tout récemment en Irak, a créé la stupéfaction générale. Le général était un acteur incontournable et très influent au Proche Orient. Sa mort a provoqué une réaction en chaîne au sein du gouvernement iranien qui a promis de venger la mort du général. La mort de Soleimani intervient dans un contexte assez tendu dans la zone du Proche Orient et risque de créer une poudrière prêt à exploser.

Le général Soleimani était un pion essentiel dans la lutte contre le phénomène djihadiste en Irak. Sa vision, combinée à ses capacités de stratèges étaient très précieuses dans les zones de conflits sous très hautes tensions. Sa mort risque d’entraîner une période d’incertitude dans la région du Proche Orient alors que la Turquie s’apprête à envoyer des troupes militaires en Libye.

Les ressortissants français interpellés

Vu le contexte très tendu qui prévaut dans cette zone du globe, les autorités françaises ont appelé ce vendredi 03 janvier, les ressortissants de l’hexagone à limiter leurs déplacements dans plusieurs nations du Proche Orient et plus précisément en Irak.

Dans un communiqué, le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères dit craindre une escalade des tensions au niveau de cette zone bordant le golfe Persique. Alors que 3 jours de deuil national furent décrétés en Iran pour rendre hommage à Qassem Soleimani, la diplomatie française a recommandé aux ressortissants français d’éviter tout rassemblement ou mouvement de foule.

Ce message d’avertissement est également valable pour les Français résidents en Arabie Saoudite, en Israël ou dans des zones non éloignées de la Syrie et du Liban. “Le contexte de montée des tensions dans la région et les récents développements imposent de faire preuve de la plus grande prudence s’agissant des déplacements en ou vers l’Irak” livrera le ministère des affaires étrangères sur son site web