Le président américain, Donald Trump a affirmé, ce mercredi, depuis le Bureau ovale à Washington, qu’un accord aurait été conclu avec l’Iran dans le cadre des discussions en cours sur la crise au Moyen-Orient. Selon ses déclarations, une signature pourrait intervenir dans les prochains jours, possiblement dès le week-end, sans qu’il n’y participe directement. Les autorités iraniennes n’ont pas confirmé publiquement la conclusion d’un texte final à ce stade.

Une annonce de compromis sans confirmation officielle

Dans son intervention à la Maison-Blanche, Trump a indiqué qu’un « très bon accord » aurait été trouvé avec Téhéran, sans préciser les termes du compromis ni les points de négociation concernés. Le locataire de la Maison-Blanche a évoqué une signature éventuelle sur le sol européen, dans un format diplomatique qui reste à clarifier selon les éléments disponibles. Aucune institution américaine ou iranienne n’a, pour l’instant, publié de document formalisant un accord. Les informations disponibles reposent sur la déclaration du chef de l’État américain, sans confirmation indépendante sur le contenu, ni sur le calendrier exact de mise en œuvre.

Un revirement après des menaces d’attaque

Quelques heures avant cette annonce, le magnant de l’immobilier avait évoqué la possibilité d’une action militaire « très forte » contre l’Iran prévue pour le jeudi 11 juin 2026, avant de renoncer à cette option. Cette décision d’annulation aurait été suivie, selon ses propos, d’une reprise accélérée des discussions diplomatiques. Ce changement de position intervient dans un contexte où les négociations entre Washington et Téhéran connaissent des phases successives de tension et de détente, sans cadre stabilisé rendu public. Aucun détail n’a été communiqué sur une éventuelle médiation européenne ni sur les garanties sécuritaires évoquées dans le cadre des échanges.

Un contexte diplomatique marqué par des cycles de négociation

Les relations entre les USA et l’Iran ont déjà été structurées par plusieurs tentatives d’accord sur le programme nucléaire iranien, notamment l’accord de Vienne de 2015, conclu entre l’Iran et plusieurs puissances internationales avant le retrait américain en 2018.

Sous les madats de Donald Trump, les relations entre Washington et Téhéran sont devenus exécrables. Dans ce contexte, les déclarations de Donald Trump s’inscrivent dans une dynamique où les annonces politiques précèdent fréquemment la validation formelle des textes par les parties concernées.

Aucune date officielle de signature n’a été communiquée par les autorités américaines ou iraniennes. Les prochaines heures devraient préciser si un document finalisé peut être présenté ou si les discussions restent à un stade avancé mais non conclu.