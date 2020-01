Ce vendredi 03 janvier 2020, le Pentagone annonçait la mort du commandant iranien de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution dans un raid effectué par l’armée américaine sur l’aéroport de Bagdad en Irak. Cette attaque avait été menée sur instruction du président américain Donald Trump, d’après un communiqué du Pentagone. Suite à l’annonce du bombardement, plusieurs vieux messages du locataire de la Maison Blanche, alors qu’il n’était pas encore président, critiquant le fait que Barack Obama mène des frappes contre l’Iran ont surgi. Dans une vidéo publiée en décembre 2011, l’actuel président américain avait notamment déploré l’inefficacité de son prédécesseur.

« Il est faible et inefficace »

«Le président va débuter une guerre avec l’Iran car il n’a aucune capacité de négociation. Il est faible et inefficace» avait laissé entendre Donald Trump. En 2013, il prédisait que Barack Obama attaquera l’Iran « dans le but de sauver la face ». Aussi accusait-il Obama de rentrer en guerre contre l’Iran pour se faire réélire. C’est ainsi qu’en 2012, il s’adressait aux républicains sur les réseaux sociaux, en leur demandant de faire attention et de ne pas laisser l’ancien président « jouer la carte de l’Iran dans le but de débuter une guerre afin d’être réélu » aux prochaines élections.