L’attaque menée par les américains à Bagdad en Irak, ayant conduit à la mort du commandant iranien Qassem Soleimani, avait enflammé les relations déjà tendues entre les Etats-Unis et la République islamique d’Iran. Ces frappes américaines avaient été condamnées par plusieurs pays dont l’Irak. Le 5 janvier dernier, le parlement irakien avait voté le départ de toutes les troupes étrangères. L’Iran avait suite à l’attaque américaine, promis de se venger et avait également lancé onze missiles sur les bases aériennes d’Erbil et de Aïn al-Assad, respectivement au nord et à l’ouest de l’Irak. Sur ces camps militaires américains où sont présents près de 5200 soldats américains aucun mort n’était à déplorer.

L’autorisation de l’Irak

Plusieurs dizaines de soldats avaient cependant subi des commotions cérébrales, à cause de la violence des détonations. Pour mieux protéger ses soldats, l’armée américaine souhaite déployer sur le sol irakien notamment des systèmes de défense antiaérienne Patriot. L’information a été donnée hier jeudi 30 janvier 2020, par le ministre américain de la défense Mark Esper. Il a ajouté que pour rendre possible le déploiement des systèmes américains, les Etats-Unis ont besoin de l’autorisation de l’Irak. Notons que ces systèmes sont composés de missiles d’interception ayant la capacité d’anéantir un missile balistique en plein vol et de radars extrêmement performants.

Le gouvernement irakien est divisé

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire américain à la défense a fait savoir que le déploiement des systèmes américains accusait du retard, à cause de la division du gouvernement irakien sur le maintien des troupes américaines sur son territoire. «Nous avons besoin de la permission des Irakiens, c’est un des problèmes» a-t-il indiqué.