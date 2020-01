Le célèbre homme d’affaires et patron du groupe D-Média, Bougane Guèye, a vu ses comptes bancaires bloqués par l’administration de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) selon Seneweb. Si le concerné estime être en règle avec les impôts, la Direction Générale des Impôts et Domaines pour sa part ne s’est pas prononcée. Cette sanction intervient à moins de quinze jours de la coupure du signal de sa télévision privée durant quatre jours.

Les impôts gardent le secret professionnel

Estimant être en règle avec les impôts, le propriétaire de D-Média soutient : “mes entreprises disposent toutes de quitus fiscaux délivrés par les services et approuvés par le trésor public“. L’administration de la Direction Générale des Impôts et Domaines de son côté a décidé d’observer le silence afin de ne pas divulguer un secret professionnel : “Bougane Gueye peut parler du contenu de son dossier fiscal, mais nous, on est tenu de respecter le secret professionnel” rapporte Seneweb.

Le groupe D-Média avait pour rappel été récemment confronté au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Accusant la chaîne de télévision de Bougane Gueye, la Sen TV, de non-respect de la réglementation sur la publicité des produits de dépigmentation, l’autorité de régulation avait suspendu cette dernière qui avait vu son signal coupé pendant quatre jours. Le directeur, Bougane Guèye, avait alors mis en avant des raisons politiques car ayant invité sur un plateau très suivi le 31 décembre l’opposant Ousmane Sonko.

Suspension de la Sen TV (Sénégal) : le directeur du CNRA réagit