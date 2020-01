Le gouvernement américain, face à une crise finalement bien plus grave que prévue ? En effet, Washington a subi les répliques de Téhéran suite à la mort du général iranien Qassem Soleimani, qui a bombardé à diverses reprises, plusieurs bases américaines situées en Irak notamment. Au premier abord, aucun soldat américain ne semblait avoir été touché.

Toutefois, les premiers soupçons ont commencé à s’éveiller, poussant le président américain Donald Trump, à réagir. S’il a confirmé que certains soldats ont été touchés, celui-ci a minimisé l’ampleur des blessés, affirmant que quelques-uns d’entre eux souffraient de maux de tête. Or, il est apparu que 34 hommes et femmes ont en fait été victimes de commotions cérébrales des suites de ce raid militaire.

50 militaires américains ont été blessés

Un second bilan est toutefois venu compléter le premier délivré vendredi dernier et fait finalement état de 50 personnes touchées. Sur ces 50 soldats concernés, 31 ont été tout de suite pris en charge et donc, traité sur place, alors que 18 autre ont finalement été évacués en direction d’un hôpital militaire situé en Allemagne. Un second situé au Koweït aurait également reçu plusieurs hommes. Un bilan plus lourd que prévu qui pourrait d’ailleurs être amené à évoluer comme l’a confirmé Thomas Campbell, porte-parole du Pentagone.

Trump dédramatise

L’attaque elle, a été perpétrée dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier, contre deux bases américaines, celle d’Aïn al-Assad notamment. Soucieux de dédramatiser, Trump avait alors affirmé au cours d’une allocution télévisuelle que personne n’avait été vraiment touché par ces frappes, avant donc de peu à peu revenir sur ses déclarations initiales. Toutefois, ce dernier a toujours refusé de reconnaître ces blessures comme étant graves, soucieux de ne pas envenimer la situation avec l’Iran alors que la région peut basculer à n’importe quel moment.