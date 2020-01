Un ancien prisonnier toujours en cavale a récemment envoyé une carte postale aux dirigeants de la prison où il était enfermé en Belgique. En effet hier mardi 21 janvier 2020, Oualid Sekkaki a envoyé aux trois directeurs du centre pénitentiaire de Turnhout, une carte postale adressant « ses Salutations de Thaïlande ». L’information a été donnée par un média flamand et attestée par l’administration pénitentiaire. Le fugitif a joint à son message, son badge indiquant ses nom et prénom qui permettaient aux surveillants de l’identifier. Par ailleurs, la prison n’a pas donné de précisions sur le lieu d’expédition de la carte postale. Une porte-parole, Kathleen Van de Vijver afait savoir ce mercredi qu’ « hier la direction locale a reçu un courrier envoyé par M. Sekkaki. Il y avait un message pour la direction et son badge ».

Il avait participé à une fusillade

A en croire une chaîne publique flamande, le Belgo-marocain Oualid Sekkaki était en prison pour avoir participé au cours de l’été 2015 à une fusillade à Hoboken, un district de la ville belge d’Anvers. Actuellement visé par un mandat d’arrêt international, il est le frère d’Ashraf Sekkaki qui est surnommé par les journaux « le roi de l’évasion », parce qu’il s’était échappé de la prison de Bruges en hélicoptère.

Il s’était échappé de prison en décembre 2019

Oualid Sekkaki s’était échappé de la prison de Turnhout le 19 décembre 2019, en Belgique. Avec quatre détenus, ils avaient pu s’évader en passant par-dessus un mur de 6 mètres au cours de la promenade du soir. Les éléments de la police Belge s’était lancée à leur poursuite, rattrapant trois prisonniers après quelques heures. Au début du mois de mois de janvier, un quatrième avait été arrêté, en Hollande. Oualid Sekkaki, quant à lui demeure introuvable.