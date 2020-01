Comme un serpent de mer, la violence refait surface à Savè sept mois après les derniers affrontements entre populations et forces de sécurité et de défense. En effet, selon des informations rapportées par Jeune Afrique, il y a encore eu hier jeudi 09 janvier des échauffourées entre les forces de sécurité et les populations de cette commune du centre du pays.

Ces affrontements seraient survenus après l’interpellation d’un homme par la police. Il y aurait eu des échanges de tirs en fin de journée. C’est en tout cas, ce que rapportent les habitants de Savè selon le magazine panafricain. La route inter-Etats Cotonou –Savè a aussi été barricadée informe la même source.

Des souvenirs douloureux

Des voyageurs qui se rendaient au nord ont fait demi-tour parce qu’ils avaient peur d’être pris à partie. Pour le moment on ignore tout du bilan des affrontements. Du moins, il y a rien de fiable pour l’instant. Ces échauffourées rappellent de bien tristes souvenirs au peuple béninois.

En effet, en juin 2019, deux mois après les législatives contestées du 28 avril, les forces de sécurité et de défense qui se rendaient à Tchaourou pour prêter main forte à leurs collègues suite aux violences qu’il y a eu dans cette commune, ont été pris à partie par les populations de Savè. Il y avait eu une trentaine de policiers et de militaires blessés et des morts dans le camp des populations.