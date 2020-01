Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 08 Janvier 2020, le premier conseil des ministres de l’année. Il y a eu plusieurs nominations dans sept ministères. C’est le ministère de l’industrie et du commerce qui s’est taillé la part du lion. Madame Alimatou Shadiya Assouma étoffe son cabinet avec 11 nouvelles nominations.

Par contre, on note une nomination respectivement au ministère des finances, au ministère de l’agriculture, au ministère de la décentralisation et au ministère de l’eau et des mines. Le ministre Mahugnon Cakpo promeut deux nouveaux cadres à la tête de la direction départementale de l’Atlantique et à la direction de l’enseignement secondaire général.

Un membre de l’Udbn nommé

Au ministère de la communication et de la poste, Gildas Aizannon, secrétaire général adjoint du parti Udbn est promu conseiller technique aux médias. Judith Glidja, candidate malheureuse aux dernières législatives est la nouvelle directrice générale de la poste du Bénin Sa et Fred Houénou, membre fondateur du parti Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb) est nommé conseiller technique aux actions stratégiques toujours au ministère de la communication et de la poste.