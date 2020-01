Invité de l’émission dominicale 90 mn pour convaincre de la radio nationale, le président de la commission des finances de l’assemblée nationale Gérard Gbénonci est revenu sur les allègements fiscaux et nouvelles taxes de la nouvelle loi de finances. Le budget général de l’Etat exercice 2020 contient quelques innovations que le député de l’Union progressiste Gérard Gbénonci a exposé ce dimanche 5 janvier 2020 sur la radio nationale.

Selon le président de la commission de finance de l’assemblée nationale, il y a des allégements fiscaux qui ont été faits. Désormais, «les véhicules à l’état neuf importés pour les transports urbains et interurbains sont exonérés des frais de douanes et de la TVA». Il en est de même pour les camions, les aéronefs et les aérostats pour permettre de développer le transport fluvial. Donc ceux qui pensent investir dans ces secteurs doivent savoir que l’Etat a créé l’environnement favorable pour leurs activités. Selon le député, les frais de douane et la TVA sont énormes et en prenant cette mesure d’exonération, l’Etat veut encourager ceux qui veulent investir dans ce domaine.

A en croire le député, l’Etat a aussi exonéré les taxes sur «les matériels et équipements de production de l’énergie solaire». «Les autres catégories d’équipement et matériels électriques importés acquis en République du Bénin et destinés à l’électrification rurale» bénéficient aussi des mêmes avantages. Une autre innovation de la nouvelle loi de finances, il y a un regroupement d’un certain nombre d’impôts pour faciliter le payement de l’impôt au contribuable. Par exemple, la contribution à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et les impôts sur salaires et autres sont regroupés sur une seule fiche pour permettre que la liquidation se fasse une seule fois.

Les nouvelles taxes

En ce qui concerne les nouvelles taxes introduites dans le budget général de l’Etat exercice 2020, ce qui va changer cette année, c’est que désormais, les plus-values immobilières seront taxées à 5%. Il y a aussi la taxe sur les loyers. Le député explique qu’avant, «les revenus des loyers sont dans les revenus catégoriels et taxés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques à des taux allant de 20 à 45% après abattement de 30%». La nouvelle loi de finances propose de sortir ces revenus immobiliers des revenus globaux pour les taxer séparément en adoptant deux taux.

Premièrement, tous les revenus jusqu’à 5 millions sont taxés à 15% et au-delà de 5 millions, c’est taxé à 25%. Mais, les députés ont fait un amendement et ont proposé de sortir les revenus de 0 jusqu’à 100 mille. Cet amendement a requis l’assentiment du gouvernement qui est allé plus loin en exonérant les personnes physiques. Autrement dit, toute personne physique qui engrange de loyers n’aura pas à payer d’impôts.