Mauvaise nouvelle pour le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) dans la commune de Glazoué (département des Collines). Les militants de cette formation politique dans l’arrondissement d’Aklankpa ont décidé de rejoindre l’Union progressiste, un parti de la mouvance présidentielle.

« Nous quittons définitivement la barque des FCBE pour l’Union progressiste. Le géant, vrai et sérieux parti politique » a déclaré leur porte-parole Marius Ahifa au micro de la radio nationale. Cette adhésion à l’Union Progressiste s’est déroulée sous les yeux du député Edmond Agoua. Il faut dire que depuis quelques semaines, l’opposition béninoise enregistre des défections. L’Union Sociale Libérale de Sébastien Ajavon a par exemple perdu récemment deux de ses membres.

FCBE est pourtant apte à participer aux communales de mai

Il s’agit du maire de Houéyogbé Cyriaque Domingo et de l’ancien député Zéphirin Kindjanhoundé. Ils ont tous adhéré à l’autre parti de la mouvance présidentielle, le Bloc Républicain. Si on peut comprendre le départ de ces deux hommes parce que l’Usl n’a pas son récépissé, les défections enregistrées au niveau du parti FCBE peut surprendre puisque cette formation politique est apte à participer aux prochaines élections communales et municipales.

Les deux camps du parti, sous la médiation de l’ancien président Boni Yayi ont fini par reconnaître le récépissé délivré par le ministère de l’intérieur. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Des candidats du parti peuvent être recalés au niveau de l’étude des dossiers de candidatures pour le scrutin du 17 mai prochain.