Des tonnes de drogues saisies et mises sous scellés au niveau de la Criet et dans les juridictions sous la coupe de la Cour d’appel de Cotonou, ont été détruites par incinération en fin de semaine dernière (vendredi 03 janvier) sur le site d’enfouissement des déchets de Ouidah.

C’était en présence de Sévérin Quenum, le ministre de la justice, du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) Gilbert Ulrich Togbonon, du procureur général de Cotonou, des représentants des parquets de Ouidah, Porto-Novo et de Cotonou, des agents des ministères de la santé et du cadre de vie et du greffier en chef de Cotonou.

La destruction de ces stupéfiants a été ordonnée par le président de la République Patrice Talon. Parmi les produits prohibés se trouvaient de la cocaïne, du chanvre indien, de l’héroïne et du cannabis. C’est lors de leurs différentes opérations sur le terrain que les policiers ont mis la main sur ces stupéfiants.

Le Bénin ne sera pas une plaque tournante de trafic de stupéfiants

Les trafiquants ont déjà été poursuivis en justice. Pour le garde des sceaux, cette opération d’incinération est un « signal à tous ceux qui se livrent à ce trafic et pour montrer une fois encore notre détermination à lutter de façon implacable contre le trafic de stupéfiants ».

Il prévient par ailleurs que le Bénin ne sera pas une plaque tournante de trafic de stupéfiants. La Criet est un instrument utilisé par le pouvoir en place pour éviter que cela n’arrive.