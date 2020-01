Face au non-paiement des heures supplémentaires et des salaires, des enseignants du secondaire annoncent des mesures hardies dès la reprise des classes prévue pour le lundi 6 janvier 2020.

Réunis dans le groupe dénommé Mouvement non à la mort de l’école béninoise (MONAMEB), des enseignants de secondaire ont fustigé, jeudi dernier à la Bourse du travail à Cotonou, la maltraitance qu’ils subissent de la part du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle concernant le paiement des heures supplémentaires. Ces enseignants dénoncent l’abus d’autorité de leur ministre de tutelle. Et face à la situation de non-paiement, ils ont décidé d’abandonner toutes ces heures supplémentaires dès la reprise des classes le lundi prochain. Mieux, ils ont pris la résolution de s’organiser pour dissuader la prise des heures supplémentaires par les leurs. C’est pourquoi, ils entendent installer des comités de suivi d’abandon des heures supplémentaires dans toutes les communes du Bénin.

Mis sur pied à cause du balbutiement des réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer le secteur éducatif béninois en agonie, le MONAMEB a condamné la radiation des collègues et a exhorté les ministères concernés en leur rappelant à pallier le manque criard d’enseignants observé dans le pays. Le mouvement a constaté le non-paiement des vacataires des lycées agricoles et a invité les concernés à boycotter les cours à partir du lundi prochain et à faire embargo sur les copies des devoirs et des interrogations écrites des apprenants. Un comité est installé pour organiser les sit-in dans toutes les directions départementales afin d’exiger le paiement sans délai des salaires aux ayants droits.