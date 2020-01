Il y a plus d’une semaine, on annonçait la réconciliation de la famille Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). On annonçait aussi que ce parti avait quitté les forces de la Résistance. C’est du moins ce que plusieurs responsables de cette formation politique ont déclaré sur diverses chaînes de radio et de télévision.

Le dernier à confirmer la nouvelle c’est le secrétaire exécutif national du parti Paul Hounkpè. On veut bien le croire mais selon des informations rapportées par Frissons radio, la formation politique était représentée lors de la dernière réunion de la Résistance qui s’est tenue le vendredi 17 janvier.

Les choses ne semblent donc pas claires à ce niveau. Le parti FCBE a-t-il encore un pied dans la Résistance ? Il est possible qu’une réponse claire nous parvienne après le rencontre qu’il y aura demain mercredi 22 janvier entre le leader du parti FCBE et les Forces de la Résistance.

Entre Hounkpè et Atchadé qui est le porte-parole?

Outre le flou qui règne autour de l’appartenance ou non de la formation politique à la Résistance, il y a aussi un problème de reconnaissance du poste de l’actuel porte-parole Nourénou Atchadé. En effet, au cours de sa récente sortie médiatique le SEN Paul Hounkpè a clairement fait savoir qu’il était désormais le porte-parole des FCBE, déniant ainsi à l’ancien député ce titre. Ce dernier dira à Frissons radio qu’il se prononcera sur le sujet demain mercredi.