La police républicaine a appréhendé ce jeudi 23 janvier 2020 à Parakou, le général autoproclamé Falleti Ali, chef de la rébellion auteure des dernières violences survenues à Savè. Le général autoproclamé Falleti Ali séjourné depuis hier jeudi à la brigade criminelle de Cotonou. Tête de pont des récentes violences de Savè dans le département des collines, il a été arrêté dans un hôtel à Parakou en compagnie d’une femme.

Selon Frisson radio, après perquisition, il a été retrouvé dans sa chambre d’hôtel des gris-gris et une importante somme d’argent. Pendant la période des dernières violences à Savè, l’homme a réalisé des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Il s’est fait “chef de la rébellion” et critiqué la police républicaine et l’armée.

Le général autoproclamé Falleti Ali attend désormais d’être présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Une cour spéciale connue pour sa fulgurance dans les condamnations dont le gouvernement a enclenché la démarche pour la relecture de la loi qui l’a créée. Et donc, Falleti Ali risque gros.

Si pour l’heure personne ne sait officiellement les chefs d’accusation, il peut lui être opposé l’article 551 et suivant de la loi portant code du numérique en République. Selon cet article et ses alinéas, il peut être accusé des «faits d’incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injures avec des motivations racistes, diffusés sur les réseaux sociaux».