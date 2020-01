Les délégués, les coordonnateurs des arrondissements et départements, les cellules de base ainsi que les membres du parti se sont réunis, ce dimanche au siège du parti Restauré l’Espoir sis à Mênontin (Cotonou) pour le premier conseil national ordinaire de l’année. A l’issue de ce conseil, des recommandations et des motions ont été faites.

La journée de ce dimanche 12 janvier a servi de journée de réflexion aux membres du parti Restauré l’Espoir de Candide Azannaï. Venus des 12 départements, les délégués se sont penchés sur des sujets préoccupants de l’heure. Les travaux de ce premier conseil national de l’année 2020 qui se sont déroulés dans la discipline et dans une liesse militante ont accouché de deux recommandations, une résolution et deux motions. La première recommandation l’existence légale du parti.

A en croire le Conseil, les derniers développements de l’actualité politique illustrent incontestablement un contexte de «déni de démocratie, de déni de l’Etat de droit, de restriction des libertés et des droits politiques sur fond d’exclusion politique». Alors, la question de l’existence légale du parti Restauré l’Espoir «n’est ni technique, ni administrative». Pour les délégués, «elle est politique». Et conscients de cette situation déplorable, le Conseil National a recommandé au bureau exécutif national (BEN) de «ne pas déroger à la tradition de notification des changements et des modifications adoptés à l’issue de ses travaux, à l’autorité compétente». La deuxième recommandation porte sur la redynamisation, la restructuration de la Résistance nationale sur son objet à savoir le rétablissement des libertés, le rétablissement de l’Etat de droit et le rétablissement de tous les acquis démocratiques.

En ce qui concerne les motions, le conseil national a salué la mémoire des victimes des tueries du 1er et 2 mai 2019 et exige leur réhabilitation. Ensuite, il reconnait et félicite l’ancien président Nicéphore Soglo et son épouse Rosine Vieya Soglo «pour le travail extraordinaire abattu pour les performances et la continuation de la résistance nationale». En outre, le conseil a pris la résolution de la poursuite des tâches de développement et de promotion du Parti par une redéfinition du programme de formation à la citoyenneté et au militantisme de l’intérêt général.