Ils sont quatre conseillers communaux a quitté leurs anciennes formations politiques. Ils atterrissent au sein du parti du cheval gagnant, le Bloc Républicain. Une déclaration commune d’adhésion a été lue ce mercredi 15 janvier 2020 en présence de plusieurs personnalités du Bloc républicain.

Appartenant jadis aux partis forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et à l’union sociale libérale (Usl), ils ont décidé de tourner une nouvelle page de leurs carrières politiques en vue de mieux se repositionner et faire face aux prochaines joutes électorales.

A l’instar de certaines formations politiques de l’opposition qui enregistrent déjà des démissions, les partis proches du pouvoir n’échappent pas non plus à ce vent qui destructeur. A l’orée de ces joutes électorales, on assistera sans nul doute à d’autres départs dans les autres partis politiques.