S’approprier le concept de « Police de proximité ». C’est le contenu du message du préfet du département du Mono, ce lundi 06 Janvier 2020, au cours de la cérémonie des couleurs. Komlan Sedjro Zinsou a invité les chefs d’unités de la Police Républicaine à intégrer ce concept afin de relever les défis sécuritaires qui gangrènent le département.

Des instructions ont été données par l’autorité préfectorale pour mettre en œuvre la police de proximité. Au cours de la rencontre avec les chefs d’unités de la police républicaine dans le département, le préfet a fait savoir que la police doit pouvoir anticiper sur les actes de banditisme souvent enregistrés. Il a par ailleurs appelé la police à collaborer avec la population à la base.

Des engagements pris

Des engagements ont été pris de part et d’autres pour la sécurité des personnes et des biens dans le département. Réduire les braquages, les vols à mains armées et toute autre forme d’actes d’incivismes et apporter la quiétude aux populations sont entre autres défis à relever pour la nouvelle année.