Jennifer Gates, la fille du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est fiancée. La jeune fille de 23 ans s’était servie de son compte Instagram ce mercredi soir pour annoncer la nouvelle, partageant une photo d’elle et de son fiancé Nayel Nassar, un cavalier égyptien. Bill et Melinda Gates, les parents de Jennifer, eux avaient déclaré toujours sur Instagram qu’ils étaient “ravis” pour le couple ; avec Melinda partageant le post de sa fille sur son historique Instagram.

D’une passion commune à une vie en commun

Si aucuns détails du moment de leur rencontre n’auraient encore filtré, il semblerait que leur idylle ait commencé en 2017, si l’on en croit les publications que le couple aurait partagé sur Instagram. Mais une chose était sûre, c’est que Jennifer Gates et Nayel Nassar, aurait en commun la passion de l’équitation. Les tourtereaux auraient tous les deux fréquenté l’Université de Stanford aux USA, et seraient tous deux membres de ‘’Paris Panthers‘’, un club d’équitation qui participe à divers événements sportifs équestres et dont d’ailleurs Jennifer Gates serait la présidente.

Si la fille Gates, pratiquait l’équitation plus en amateur et comme un hobby, pour Nassar, 27 ans, l’équitation serait plus un sport de compétition. En octobre dernier, Nassar en remportant la Coupe des Nations CSIO4* -W de Rabat, avait qualifié son pays; l’Egypte, pour les Jeux de Tokyo, un exploit qui avait conduit à la première qualification olympique du pays pour ce sport en 60 ans.

Sur Instagram, l’égyptien avait posté en majuscules « ELLE A DIT OUI » ajoutant, « Je me sens comme l’homme le plus chanceux et le plus heureux du monde en ce moment. Jenn, tu es tout ce que j’aurais pu imaginer … et bien plus encore » ; quand Jennifer Gates répondait de son côté, « J’ai hâte de passer le reste de notre vie à apprendre, à grandir, à rire et à aimer ensemble. Oui, un million de fois. »

Un évènement heureux en perspective donc pour le deuxième homme plus riche du monde, Bill Gates et son épouse Melinda qui ensemble présidait la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée au monde. Une fondation qui travaillerait à « améliorer la santé mondiale et à créer l’égalité des chances pour les gens du monde entier ». Même si Gates avait vendu ou cédé une grande partie de sa participation dans Microsoft, ne possédant plus qu’environ 1% des actions de la firme, il aurait investi ailleurs et possèderait d’autres actifs. Au 30 janvier 2020 la fortune du futur beau-père de Nassar s’élèverait selon Forbes à 110 milliards de dollars.