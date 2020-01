Les groupes djihadistes intervenant au Nigéria, ont encore frappé dans le pays. Alors que ceux-ci se font souvent remarquer de par leurs attaques notamment contre les civils, deux groupes à savoir les combattants de Boko Haram ayant à leurs têtes Abubakar Shekau, et ceux de la branche africaine de l’Etat Islamique (ISWAP) se sont affrontés. L’information a été donnée hier lundi 20 janvier 2020 par deux sources, qui ont fait savoir que les affrontements se sont déroulés le mercredi dernier au nord-est du Nigéria. Les combattants de la secte islamique Boko Haram ont mené un assaut dans le camp du village de Sunnawa se trouvant dans le district d’Abadam, à proximité de la frontière du Niger.

13 femmes enlevées

Cette attaque de Boko Haram visait à reprendre des mains des soldats de l’ISWAP, les 13 femmes que ces derniers avaient enlevées dans leur camp se trouvant dans le village de Tumur, situé dans la localité de Diffa au Niger. La trace des femmes a été retrouvée à Sunnawa, plus précisément dans la région du lac Tchad par les soldats de Boko Haram. C’est à ce lieu qu’ils sont venus avec des pick-up pour essayer de libérer leurs femmes. Selon la première source, les heurts qui ont opposé les deux groupes terroristes ont « provoqué la mort de plusieurs combattants dans les deux camps ».

Des affrontements d’une grande ampleur

La seconde source a indiqué que les affrontements étaient d’une grande ampleur et les dommages ont été importants dans les deux côtés. Elle a précisé que l’opération de Boko Haram« n’a pas réussi et les femmes sont toujours aux mains de leurs ravisseurs ». Rappelons que, l’ISWAP s’était séparé de Boko Haram à cause de son refus des attaques contre les civils entre autre.