Le couple le plus célèbre du Nigéria traverserait-il une zone de turbulence? Davido, la superstar de la musique nigériane et sa sublime fiancé Chioma, filent le parfait amour voilà plusieurs mois maintenant. Les deux jeunes gens se sont fiancés et ils ont eu un petit garçon, tout semble donc aller merveilleusement bien pour Davido et Chioma. Ils partagent fréquemment sur les réseaux sociaux leur quotidien et leur romance avec leur immense communauté de fans qui ne fait que s’agrandir.

Au Nigéria, dès que le couple vedette fait irruption sur les réseaux sociaux, la toile est tout de suite en ébullition. Tout récemment, les internautes nigérians sont en état d’alerte sur une éventuelle mésentente entre Chioma et Davido.

Ça chauffe sur la toile

Il semblerait que sur Instagram, la tension soit entrain de monter entre les deux tourtereaux, des captures d’écran de leurs activités sur Instagram circulent sur les réseaux sociaux et sont devenues rapidement virales. D’après des médias Peoples nigérians, Davido se sentirait un peu déprimer ces temps-ci et cela jouerait négativement sur sa relation avec Chioma, il n’en fallait pas plus aux internautes nigérians pour se lancer dans diverses spéculations concernant le couple star. Ainsi donc, selon l’avis de plusieurs internautes, ça sent le brûlé dans l’air entre Davido et Chioma. Simple coup de buzz ou réelle friction on en saura sans doute un peu plus dans les jours à venir.