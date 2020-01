Le vendredi 03 janvier 2020 les USA annonçaient avoir tué le commandant iranien de la Force al-Qods des Gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, dans une frappe à l’aéroport international de Bagdad, en Irak. Les autorités iraniennes avaient suite à cet assassinat fait savoir que l’Iran se vengera. La situation avait également fait réagir les pays alliés de l’Iran. Après que le parlement irakien ait voté la fin de la présence de la coalition internationale sur son sol, le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a averti que les Etats-Unis paieront le prix pour avoir tué Qassem Soleimani. C’est dans cette atmosphère de tensions que la diva canadienne Céline Dion a annulé son concert au Liban.

Céline Dion était enthousiaste à l’idée de se produire à Beyrouth

Le concert de l’interprète de My Heart will Go On, était prévu pour le 31 juillet 2020 à Beyrouth, dans le cadre de la tournée Courage de l’artiste. Auparavant, Céline Dion était enthousiaste à l’idée de se produire sur scène dans la capitale libanaise, pour la 17e édition du festival international de musique Byblos. Pour ce concert elle avait même adressé un message spécial à ses fans. Ainsi avec un rouge à lèvres sur le miroir, la star de 51 ans avait écrit « À bientôt Beyrouth, Avec amour, Céline ». Cependant, à cause de la situation politique et sociale du Liban, la chanteuse du commun accord avec l’équipe d’organisation du festival Byblos a choisi annuler son concert.

Les fans sont déçus

L’annulation du concert n’a pas plu aux fans de la diva, qui se sont montrés déçus de la nouvelle. Notons que ce concert aurait permis à la chanteuse de rendre hommage à son défunt mari René Angelil, qui est maternellement d’origine libanaise. Pour rappel, le Liban traverse depuis quelques mois des vagues de protestations contre le pouvoir en place. Le premier ministre libanais Saad Hariri avait déposé le tablier, après ces manifestations.