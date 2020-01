À quelques jours seulement de la signature officielle du premier accord commercial entre la Chine et les États-Unis depuis le début des frictions ayant émaillé leurs relations, Washington a décidé de faire une fleur à Pékin. En effet, la Chine n’est plus considérée par les États-Unis comme étant une nation qui manipule sa monnaie.

Résultat, Pékin a été retiré de la liste noire américaine mais a confirmé garder la Chine, sous étroite surveillance. Une annonce confirmée par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin qui, a estimé que les efforts entrepris par la Chine étaient certes contraignants, mais nécessaires. Une sortie qui intervient alors que le président Trump a, à diverses reprises, accusé Pékin de contrôler le cours de sa monnaie afin de se donner un avantage compétitif, face au dollar notamment, vendant de fait certains produits conçus sur le sol chinois, beaucoup moins chers à l’exportation.

Washington tend la main vers Pékin

Cependant, Pékin n’est pas pour autant tiré d’affaire. En effet, la Chine rejoint une liste de dix nations étroitement surveillées par le gouvernement américain, parmi lesquelles se trouvent la Suisse, la Corée du Nord ou encore l’Allemagne, Singapour et la Malaisie. Une excellente nouvelle toutefois, qui tend à prouver qu’entre les deux nations, du chemin a été parcouru depuis que le président Trump ait ouvertement déclaré une véritable guerre commerciale à la seconde puissance économique mondiale.

Les marchés, amplement satisfaits

Aujourd’hui, les tensions semblent perdre en importance et la priorité est à la croissance et aux opportunités économiques, qu’elles soient chinoises ou américaines. Une annonce saluée par le secteur économique, la Bourse de New York terminant en hausse à +0.29%. Tout un symbole puisque l’administration Trump est devenue la première depuis 1994 à ouvertement accuser la Chine de manipulation, plongeant le monde dans une incertitude palpable, laissant craindre le pire pour les autres partenaires mondiaux, comme l’Europe ou la Russie.