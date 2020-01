En Chine, le nouveau coronavirus ne cesse de se répandre et de causer de nouvelles victimes. Le nombre de personnes infectées ne cesse de grimper et désormais on estime à 6000 environ les malades du cet virus. Un nombre bien supérieur au 5327 cas de malades enregistrés en 2002-2003 alors que sévissait dans le monde d’alors un autre coronavirus nommé le SRAS qui avait aussi fait au total 774 cas de décès dont près de la moitié en Chine.

Pour l’heure, le nombre de morts est largement en-deçà des victimes de SRAS, et on parle de 132 morts. Devant la hausse quasi quotidienne du nombre de malades et de morts, la communauté internationale prend des dispositions pour diminuer le risque de contamination et pour protéger la vie de leurs ressortissants. La ville de Wuhan est mise en quarantaine depuis plusieurs jours par les autorités chinoises.

Le coronavirus bientôt “une urgence de santé publique de portée internationale” ?

Le nombre de pays touchés par ce virus ne cesse de s’allonger. Ce qui fait dire à Michael Ryan, le directeur des programmes d’urgence de l’OMS depuis la Suisse : «Le monde entier doit être en alerte, le monde entier doit agir». Un appel lancé en prélude à une nouvelle réunion d’urgence qui devrait se dérouler à Génève ce jeudi. L’organisme onusien tranchera la question de savoir « si l’épidémie actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale», a affirmé le directeur général de cette organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revenu de Pékin.

Les étrangers bloqués à Wuhan depuis la mise en quarantaine de la ville commencent à être évacués par leur pays. Ce mercredi, 206 japonais ont été rapatriés et se trouvent aujourd’hui à Tokyo. 200 Américains sont rentrés en Californie ce même jour. Français et Canadiens s’affairaient et devraient quitter Wuhan très prochainement. Plusieurs pays recommandent à leurs ressortissants d’éviter tout voyage en Chine.

Les compagnies aériennes prudentes

De grandes compagnies aériennes étrangères suspendent leurs correspondances avec la Chine. Lufthansa, British Airways et Lion Air ont provisoirement mis un terme à leurs vols vers la Chine continentale. La Russie a décidé de réduire considérablement ses transports ferroviaires en Chine à partir du 31 janvier. Hong Kong a fermé la moitié des 14 points de passage terrestre avec la Chine continentale.