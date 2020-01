Le Coronavirus est en train d’installer un climat de psychose à l’échelle mondiale. Ce virus très virulent et mortel est apparu en Chine dans la ville Wuhan il y a quelques mois et s’est propagé rapidement. Ce qui est inquiétant avec ce virus, c’est qu’il peut se transmettre aisément d’Homme à Homme, ainsi plusieurs cas de Coronavirus ont été enregistrés dans divers pays comme les États-Unis et la France. En Chine, 56 personnes ont perdu la vie et 2000 personnes ont contracté la maladie.

Dans ces pays ci-dessus cités, des mesures exceptionnelles furent prises pour limiter la propagation du coronavirus. En Chine, la ville du Wuhan a été confiné et au niveau des grands aéroports internationaux des mesures de contrôle draconiennes a été mise en place. Pour le moment, l’Afrique n’a pas encore enregistré de cas de contamination du virus mortel, cependant un cas suspect a mis en alerte les autorités de la République de Côte d’Ivoire.

Les autorités sanitaires de la RCI ont indiqué qu’elles s’occupaient d’un cas suspect de Coronavirus. Il s’agit d’une jeune femme de 34 ans qui a atterri à l’aéroport international d‘Abidjan de retour de Chine et qui présentait des symptômes semblables au Coronavirus. Dans un communiqué, les autorités ivoiriennes ont annoncé que la jeune femme fut placée immédiatement à l’isolement, elle a subi des examens poussés pour savoir s’il s’agit véritablement d’un cas de Coronavirus. “Son état général est satisfaisant. Il y a, à ce stade, des soupçons d’un cas de pneumonie lié au coronavirus.” peut-on lire dans le communiqué