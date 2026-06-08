Royaume-Uni : un Nigérian inculpé pour le meurtre d’un compatriote à Lewisham

Un ressortissant nigérian a été inculpé de meurtre au Royaume-Uni après le décès d’un compatriote agressé à Lewisham, dans le sud-est de Londres. La Metropolitan Police a annoncé que Maxwell Oguanaya, 32 ans, a été mis en accusation dans le cadre de l’enquête ouverte après la mort de Taiwo Ekerin, 41 ans.

Selon un communiqué de la police métropolitaine britannique, les faits remontent au 24 mai 2026. Les services de secours avaient été alertés peu avant 5 heures du matin à la suite d’une altercation sur Lewisham High Street. À leur arrivée, les policiers ont découvert un homme souffrant de graves blessures à la tête.

Transporté à l’hôpital par les équipes médicales londoniennes, Taiwo Ekerin a succombé à ses blessures le 30 mai. La Metropolitan Police précise que sa famille bénéficie désormais de l’accompagnement d’agents spécialement formés.

Un suspect présenté à la justice

Les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de Maxwell Oguanaya le 4 juin. Résidant à Enfield, dans le nord de Londres, il a été inculpé de meurtre le lendemain avant d’être présenté devant le tribunal d’instance d’Ealing.

La justice britannique a ordonné son placement en détention provisoire. Une nouvelle comparution est prévue le 9 juin dans le cadre de la procédure. La police indique également qu’un second homme, âgé de 34 ans, a été interpellé le 5 juin pour les mêmes soupçons. Au moment de la publication du communiqué, il se trouvait toujours en garde à vue.

L’enquête se poursuit à Lewisham

La Metropolitan Police poursuit ses investigations afin d’établir les circonstances exactes de l’altercation ayant conduit au décès de Taiwo Ekerin. Les autorités ont lancé un appel à témoins et invitent toute personne disposant d’informations à contacter les enquêteurs ou l’organisme indépendant Crimestoppers.

Cette affaire intervient alors que plusieurs dossiers de violences mortelles impliquant des ressortissants africains ont été examinés ces dernières années par les juridictions britanniques, notamment à Londres, Manchester et Birmingham. En 2024, un Nigérian avait notamment été condamné dans la capitale britannique pour le meurtre d’un compatriote à la suite d’une altercation survenue dans un quartier du sud de Londres.

La prochaine étape judiciaire dans l’affaire concernant Maxwell Oguanaya est attendue le 9 juin, date à laquelle il doit comparaître de nouveau devant la justice britannique.