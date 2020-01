Le crash du Boeing 737 Ukraine International Airlines, survenu le 8 janvier dernier, du côté de Téhéran, continue de poser question. En effet, nul n’est en mesure d’affirmer si oui ou non, cet incident est survenu à cause d’un défaut interne ou d’une cause extérieure, sauf du côté Américain ou on estime qu’une collision accidentelle entre l’appareil et un missile pourrait avoir eu lieu.

Afin de se justifier, Washington avance des images satellites captées quelques instants avant le départ de l’avion. Dans les faits, deux missiles à peine tirés peuvent être observés. Ainsi, selon certains médias, tels que CNN ou CBS, la défense antiaérienne iranienne pourrait avoir eu un impact direct sur le vol PS752, qui partait en direction de Kiev et dans lequel se trouvaient pas moins de 176 personnes.

Washington a des doutes

Très vite, d’ailleurs, les premières explications iraniennes faisaient état d’un défaut technique. Toutefois, les premiers soupçons sont rapidement apparus et Kiev a tenu à démentir les explications iraniennes, affirmant que les raisons données n’avaient rien d’officielles. En outre, le gouvernement ukrainien a confirmé l’envoi d’une dizaine d’experts sur place, afin d’étudier le dossier. Du côté Américain, le président Trump a lui-même fait part de ses doutes, estimant que quelque chose de terrible s’était probablement produit, donnant plus de poids à la thèse de l’accident.

Les forces armées elles, ont affirmé avoir enregistré une trace infrarouge de deux lancements de missiles quelques instants seulement après le décollage de l’avion alors que d’autres sources font état de l’activation d’un lanceur de missiles antiaérien supposé défendre l’espace et le territoire iranien, là encore, quelques instants seulement avant le départ de l’appareil. Des preuves matérielles auraient d’ailleurs été fournies aux décideurs américains.

Téhéran réfute et parle d’inventions

Des affirmations que l’Iran a décidé de réfuter, affirmant que tout cela n’était que des rumeurs infondées. Pour Téhéran, il est tout simplement impossible que seul cet avion ait été touché par un missile antiaérien, si tant d’autres vols ont eu lieu, au même moment, à la même altitude. Des explications qui n’ont pas donné entière satisfaction, toutes les options étant actuellement étudiées par la communauté internationale.