Une ancienne gloire américaine de la NBA a été trouvée errante dans les rues aux Etats-Unis. En effet, l’ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland, Delonte West a été arrêté par la police tard dans la nuit d’hier lundi 20 janvier 2020, dans une bourgade de la périphérie de la capitale américaine Washington. L’homme de 36 ans avait l’air d’un clochard, à moitié-fou, et paraissait menotté. Les images de cette ancienne star du basketball, qui se trouvait également le torse nu ont largement circulé ces dernières heures sur la toile. Même s’il est méconnaissable, on arrive à le connaître par ses nombreux tatouages. Dans un état visiblement anormal, on le voit dans une vidéo lancer des injures aux forces de l’ordre.

Il avait été arrêté en 2010

« I don’t give a fuck ! » (J’en ai rien à foutre) avait-il déclaré. Pour l’instant, personne ne sait ce qui a pu arriver à Delonte West. Sur une autre vidéo filmée par un internaute et postée sur Twitter, on voit l’ancien joueur se faire battre par un autre homme en pleine autoroute. Notons que ce n’est pas la première fois qu’on assiste à des déboires de la part de Delonte West. Une dizaine d’années plutôt, l’homme avait été interpellé pour détention illégale d’arme. Aussi en 2016, se baladait-il dans un parking an blouse d’infirmier sans rien mettre en dessous.

Pour rappel, Delonte West a eu un parcours prodigieux dans le milieu de la NBA. Il est passé par plusieurs grandes équipes américaines notamment : Dallas, Boston et Cleveland où il a joué en tant que meneur aux côtés de Lebron James.