Thaïlande: un garçon tué par l'animal de compagnie familial, un singe

Le 6 juin, dans la province de Nakhon Si Thammarat, dans le sud de la Thaïlande, un enfant âgé de 7 ans est décédé après avoir été grièvement blessé par un macaque élevé comme animal de compagnie par sa famille. L’information, relayée par plusieurs médias locaux, tend à démontrer que l’enfant jouait à l’extérieur lorsqu’il a été attaqué par le primate. Malgré l’intervention rapide de sa famille et son transfert à l’hôpital de Sichon, il n’a pas survécu à ses blessures.

Sans que l’on sache réellement pourquoi, l’animal se serait soudainement montré agressif avant de mordre à plusieurs reprises le jeune garçon. C’est en tentant de mettre fin à l’attaque que la famille de la pauvre victime a découvert l’état du garçonnet. Les secours l’ont ensuite pris en charge.

De mutiples blessures, dont une extrêmement grave

Les médecins ont constaté des blessures particulièrement graves, notamment au niveau du thorax. Selon la famille, une morsure aurait atteint un organe vital, rendant toute intervention médicale impossible, tout du moins, dans les meilleurs délais, pour sauver l’enfant. Appartenant à la famille depuis 2022, le singe avait été recueilli par le grand-père de l’enfant après avoir été trouvé au bord d’une route.

L’animal était connu pour des comportements agressifs. Certains voisins rapportent notamment des incidents antérieurs impliquant d’autres animaux présents dans le secteur. Le grand-père a, après le drame, décidé de relâcher l’animal, déclenchant par la même occasion une mobilisation sans faille des autorités, afin de le retrouver et le mettre en cage pour éviter de nouveaux drames.

Les débats relancés en Thaïlande, au sujet de la détention d’animaux sauvages

Les recherches ont finalement permis de retrouver le macaque. Son comportement particulièrement agressif a nécessité l’intervention d’experts équipés de fusils hypodermiques afin de l’endormir. Une affaire dramatique qui relance le débat sur la détention d’animaux sauvages comme animaux domestiques.