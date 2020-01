La Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’ouest (CENOZO) a réagi, ce mardi 7 janvier 2020, à travers un communiqué pour dénoncer la détention du journaliste Ignace Sossou. Arrêté le 20 décembre dernier à son domicile puis condamné le 24 décembre par le juge à une peine de 18 mois de prison ferme et à une amende de 200 000 F CFA, le journaliste Ignace Sossou continue de recevoir le soutien de ses pairs.

Après Reporters sans frontière, l’UPMB et autres institutions, c’est le tour de la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’ouest (CENOZO) de condamner l’arrestation puis la détention du journaliste.

La CENOZO est «vivement préoccupée par le caractère expéditif du procès et la lourdeur de la peine ainsi infligée à l’un de ses membres». Et «elle condamne avec la dernière énergie cette atteinte grave à la liberté d’expression et de la presse et exige la mise en liberté immédiate du journaliste».

Par le communiqué de ce mardi, elle exprime «son désaccord avec la démarche de CFI Medias, une agence qui se dit partenaire des médias et des journalistes africains». De même, elle est préoccupée par «la détérioration de la liberté de la presse au Bénin ces dernières années». La CENOZO interpelle donc les autorités béninoises «sur l’impératif respect de la liberté d’expression et de presse garanties par la constitution et les lois du Bénin ainsi que des engagements internationaux auxquels il a librement souscrit». Et les exhorte à œuvrer à la libération immédiate et sans condition du journaliste Ignace Sossou.

Car, selon elle, les trois tweets reprochés à ce confrère, qui ne sont qu’une transcription des propos tenus par l’autorité judiciaire lors de cette rencontre du 19 décembre par CFI ne peuvent absolument pas justifier une telle sentence. Pour rappel, il est reproché à Ignace Sossou d’avoir fait trois (03) publications sur les réseaux sociaux relayant des propos du Procureur Mario Mètenou lors d’un atelier organisé par CFI Medias le 19 décembre 2019 à Cotonou.