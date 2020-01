Alors qu’il s’en est récemment pris à Emmanuel Macron, le président américain Donald Trump a, cette fois-ci, fait parler de lui après avoir volé la vedette à sa femme. Une preuve de plus qu’en 2020, le quarante-cinquième président des Etats-Unis continuera de mener bon train sa politique, sans que rien ni personne ne puisse se mettre en travers de son chemin.

Interrogée au sujet de ses envies pour l’année 2020, Melania Trump a ainsi affirmé qu’elle ne souhaitait qu’une seule chose, la paix dans le monde. Une sortie loin d’être originale, qui prouvent toutefois que la First Lady américaine prend son rôle très à cœur. Aujourd’hui, celle-ci semble d’ailleurs prête à s’engager toujours plus auprès des causes qui lui parlent le plus. Problème, son mari n’a pas hésité à la moquer, lui coupant la parole sans vergogne.

Melania Trump, humiliée par son époux

Affirmant que les vœux ne se disaient pas à voix haute, ce dernier semble forcer son épouse à se taire avant de prendre le lead de la discussion et embrayé sur le sujet d’une économie américaine plus forte que jamais. Visiblement gênée, Melania Trump n’a eu d’autre choix que celui de se taire et de regarder son époux embrayé sur des sujets qu’il maîtrise. Renvoyée à un rôle d’assistance, voire même de personne dont la seule présence est utilise, Melania Trump semble ne pas apprécier cette nouvelle humiliation.