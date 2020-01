Les relations diplomatiques entre l’Iran et les Etats-Unis sont détériorées depuis le retrait unilatéral des USA en 2018 de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015. A partir de ce moment, les USA ont rétabli les sanctions économiques à l’encontre de la République Islamique, qu’ils ne cessent d’ailleurs de durcir au fil du temps. L’Iran avait menacé de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de l’accord si les autres pays co-signataires ne l’aidaient pas à contourner les mesures punitives américaines. C’est dans ce contexte qu’on a récemment appris que Donald Trump a menacé d’imposer les droits de douane sur les automobiles européens si les pays de l’Europe n’activaient pas une procédure contre l’Iran, pour violation de l’accord sur le nucléaire iranien.

« Cette menace existe »

L’information a été donnée par un média américain, qui indique que «Trump a secrètement menacé (Paris, Berlin et Londres) d’imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles européennes», si lesdits pays n’enclenchaient pas le processus de règlement des différends (MRD) prévu par l’accord sur le nucléaire iranien. Questionnée sur ce sujet hier jeudi 16 janvier 2020 au cours d’une conférence de presse à Londres, la ministre allemande de la défense Annegret Kramp-Karrenbauer a attesté ce fait indiquant que « cette menace existe ». Notons que le MRD avait été activé par l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne qui avaient fait savoir le mardi dernier, avoir agi ainsi pour essayer de forcer l’Iran à revenir complètement sur ses engagements vis-à-vis de l’accord iranien.

Le MRD a été déclenché pour sauver l’accord

Hier le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a laissé voir sur son compte Twitter que Berlin, Paris et Londres ont vendu tout ce qu’il restait de l’accord dans le but d’ « éviter de nouveaux droits de douane de Trump ». Réagissant à la menace du président américain, La France assure que c’est pour sauver l’accord que le MRD a été déclenché. La ministre française des Affaires étrangères Agnès von der Mühll a affirmé que la France tient à cet accord et reste « strictement dans son cadre ». Selon elle, le MRD a été déclenché «non pas pour sortir de l’accord mais pour créer un espace de dialogue politique avec l’Iran au sein de l’accord».

Elle n’a pas manqué de souligner que l’activation du MRD était envisagée depuis novembre dernier par les trois pays co-signataires de l’accord, faisant remarquer qu’il n’a pas fallu apprendre les menaces du numéro un américain pour penser à ce sujet.