Le Canada pleure ses disparus. En effet, 57 citoyens ont perdu la vie dans le récent crash de l’avion Ukrainian Airlines, survenu du côté de Téhéran après que les forces armées aient commis une triste erreur humaine, qui aura coûté la vie à 176 personnes en tout, personnes qui n’avaient rien à voir avec le conflit opposant l’Iran au gouvernement américain.

C’est d’ailleurs ce qui agace particulièrement le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Dépité, ce dernier a estimé qu’il était urgent pour tout le monde de voir l’Iran entamer une politique de désescalade et de mettre fin à ses idéaux belliqueux. Autre point important à ses yeux, la bonne gestion des tensions survenues dans la région, à cause notamment, des actions américaines. À ses yeux, s’il de tensions ils n’y avaient pas eu dans cette région du monde, alors les 176 victimes et notamment les 57 Canadiens concernés seraient actuellement chez elles.

Le Canada pleure ses morts

Pour rappel, le monde a été choqué d’apprendre qu’un Boeing 737-800 a été abattu par erreur peu après son décollage de Téhéran, mercredi dernier. L’avion, de la compagnie aérienne Ukrainian Airlines, devait se rendre du côté de Kiev. Il sera toutefois percuté par un missile envoyé alors que les forces armées iraniennes pensaient avoir affaire à un avion étranger. Une décision prise visiblement sous la panique alors que Téhéran répondait au même moment à la mort de Qassem Soleimani, haut général iranien, abattu par le gouvernement américain le 3 janvier dernier.

Trudeau critique l’attitude des Etats-Unis

Une opération là encore critiquée par le gouvernement canadien. En effet Trudeau a avoué ne pas avoir été dû tout mis au courant de la décision prise par le président américain. À ce titre, ce dernier a confirmé qu’il aimerait être, à l’avenir, prévenu de la tenue de telles opérations afin de préparer au mieux ses citoyens, ses élus et son gouvernement aux possibles répercussions, qu’elles soient sur le sol canadien ou à l’étranger. Des mises en garde qui permettraient d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.