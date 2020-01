Le porte-parole du gouvernement du Bénin, Alain Orounla a annoncé, ce vendredi 24 janvier 2020 dans la salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères, que les prochaines élections communales et municipales ne vont pas être exclusives.

Les Béninois vont avoir droit à des élections communales et municipales transparentes, crédibles et inclusives. C’est du moins l’une des informations à retenir du premier acte de la sortie médiatique mensuelle initiée désormais par le gouvernement. Vendredi dernier, donc, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication Alain Orounla a tenu une conférence de presse pour aborder les sujets d’actualités dont l’organisation des prochaines élections communales et municipales.

Pas d’élection exclusive

Sur ce point, il a indiqué que «la meilleure garantie pour ces élections est la transparence, la crédibilité». Et il rassure que tout est mis en œuvre pour cela. Le ministre de la communication a indiqué que le peuple béninois va constater qu’«il n’y aura pas d’élections taxées d’exclusives». Mieux, le ministre semble jurer qu’ «il n’y a jamais eu d’élections exclusives». Il estime qu’on «ne peut pas décider de ne pas aller à la compétition et juger que cette compétition est exclusive».

Pour lui, «le gouvernement a toujours joué sa partition» et le chef du gouvernement Patrice Talon qui «est un compétiteur né, est dans la logique que le meilleur gagne». Selon le porte-parole Orounla, «le président de la République s’active pour que les formations politiques qui soutiennent son action soient les meilleures sur le terrain». Mais «si ces formations politiques ne se prennent pas en charge et que c’est les adversaires qui gagnent, on en tiendra compte, on en prendra acte». Et donc, Alain Orounla rassure que toutes les garanties sont offertes pour que «nous ayons des élections transparentes, crédibles et que les Béninois aillent choisir leurs propres élus».