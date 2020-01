Suite à la prorogation de sa mission dans le cadre de l’organisation des élections communales et municipales 2020, le président du Cos/Lepi Jérémie Adomahou et son équipe prennent les dispositions idoines pour que la liste électorale soit disponible le 16 mars 2020.

Au micro de nos confrères du quotidien l’événement précis, le député Jérémie Adomahou, président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) a rassuré que son équipe travaille à respecter les délais conformément à au code électoral. Il relève que «le nouveau code recommandé qu’on remette la liste 60 jours avant les élections à la CENA» avant de préciser qu’ils ont «jusqu’au 16 mars pour remettre la liste et nous pensons tenir dans ce délai».

Le président du Cos-lépi a indiqué des dispositions se prennent pour tenir dans le délai prescrit par le nouveau code électoral. Et pour l’heure, «nous sommes en train de recueillir les dernières requêtes des citoyens en matière de transfert, de collecte des données biométriques des nouveaux majeurs, de traitement des données recueillies, de dédoublonnage, d’impression de la liste, de remise de la liste et établissements et distribution des cartes d’électeur pour les nouveaux majeurs et ceux qui ont perdu et ont demandé».

L’actuelle mandature du Cos-Lépi a été installée en septembre 2019 pour assurer l’apurement et l’actualisation du fichier électoral et rendre la liste électorale au plus tard le 31 janvier 2020. Ceci, conformément à la loi 2018-31 du 03 septembre 2018 qui stipule en son article 137 que les membres du Cos-Lépi ont un mandat de six mois qui court du 1er juillet au 31 janvier. Mais, le nouveau code électoral (Loi no 2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral), indique que le Cos/Lepi rende la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome (CENA), 60 jours avant la date des élections.