Le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk a récemment fait parler de lui dans la presse. Après que son entreprise de construction automobile Tesla ait franchi les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière devant notamment Volkwagen, Ford et General Motors, le patron de SpaceX a lancé un nouveau single en cette fin du mois de janvier 2020. Ce nouveau single intitulé « Don’t Doubt Ur Vibe » a été dévoilé sur Soundcloud, une plateforme de distribution audio en ligne. Ce single n’est pas le tout premier d’Elon Musk, puisqu’il avait sorti avec sa production un autre single en mars 2019, dénommé « RIP Harambe », en hommage au gorille Harambe tué en 2016.

Il a partagé des photos de lui en studio

Plusieurs mèmes avaient circulé sur la toile, pour se moquer de cet évènement. Pour le nouveau single, l’homme d’affaires a non seulement chanté sur un rythme électro mais a aussi écrit les paroles de la chanson. Par ailleurs, il a partagé ce vendredi 31 janvier 2020, quelques photos de lui en studio d’enregistrement. Rappelons que, Elon Musk est le fondateur de The Boring Company, une entreprise de construction de tunnel, et de Neuralink une compagnie de neurotechnologie. Le fondateur de SpaceX est également le fondateur de X.com, qui a fusionné avec Confinity pour donner Paypal.