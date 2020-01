Un incident a fait vivement réagir le président français ce mercredi 22 janvier lors de sa visite qu’il effectue en Israël. En effet, il n’a pas hésité à reprendre les éléments de la sécurité israélienne qui ont eu un accrochage avec le Groupe de sécurité de la présidence de la République.

« I don’t like what you did ! Go outside ! »

Selon les informations relayées par les journalistes qui ont assisté à la scène, l’incident s’est produit dans la Vieille ville de Jérusalem près de la basilique Saint-Anne, une terre française. Un membre des forces de sécurité israélienne est entré dans un premier temps dans la basilique et en est ressorti.

Sa seconde entrée a été empêchée par des membres du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), ont rapporté les journalistes témoins de la scène. C’est alors que le chef de l’Etat français s’est insurgé contre ce comportement en demandant à l’intéressé de sortir des lieux.

S’exprimant en anglais, Emmanuel Macron a notifié clairement à l’intéressé qu’il n’a pas aimé son geste avant de lui intimer l’ordre de sortir. « I don’t like what you did ! Go outside ! » s’est exprimé l’actuel locataire de l’Elysée. Il fera remarquer toujours en anglais que personne ne doit céder à la provocation.

“What do you want?”

« Nobody has to provoke nobody » a-t-il poursuivi dans une vidéo diffusée sur le réseau social de l’oiseau bleu. Cet incident rappelle en effet, la scène qui s’est produite dans presque les mêmes conditions en 1996 alors que Jacques Chirac visitait également ces mêmes lieux.

Le zèle de la sécurité israélienne avait poussé l’ancien président à poser certaines questions aux soldats qui étaient sur les lieux. « What do you want ? Me to go back to my plane and go back to France? » s’était exprimé Chirac.