Frayeur hier soir, pour le président français Emmanuel Macron. En effet, alors qu’il assistait à une pièce de théâtre au Bouffes du Nord, dans la capitale française, ce dernier a été exfiltré par ses services de sécurité, après que plusieurs dizaines de manifestants aient tenté d’entrer de force dans le lieu culturel.

Scandant des slogans anti-Macron, chantant contre la réforme des retraites, le groupe de manifestants surprend les services d’ordre et arrive à pénétrer au sein du hall. S’ils n’arriveront pas à atteindre la salle dans laquelle se trouve le président, ces derniers se faisant expulser, le coup est rude pour le président français qui laisse derrière lui une drôle d’image. En effet, hier soir, des vidéos et photos de ce dernier montant dans une voiture sécurisée, un peu à la va-vite dès la fin de la représentation, ont fait le tour du web.

Emmanuel Macron exfiltré quelques minutes

La présence d’Emmanuel Macron elle, a été annoncée via deux tweets. Le comité de grève du XIIe arrondissement aurait repris le tweet d’un journaliste qualifié de militant, Taha Bouafs, qui avait alors annoncé la présence du président dans les rangs des spectateurs. Interpellé depuis et exfiltré, le journaliste est actuellement interrogé par les forces de l’ordre. De son côté le président lui, après avoir été rapidement mis à l’abri par sa sécurité, est finalement revenu voir la fin de la pièce, avant de quitter le théâtre.

La France, un pays sous forte tension

Une sortie, sous haute tension, quasiment assimilée à une exfiltration, qui se serait faite sous les huées et insultes des manifestants. Soucieux de calmer le jeu, l’Élysée a affirmé que le président ne laissera pas la liberté d’expression et culturelle être pris en otage par la politique et surtout, qu’il continuera à se rendre au théâtre, comme il en a l’habitude de le faire. Une scène jugée choquante par beaucoup, notamment certains piliers de la majorité, pour qui cette scène serait “relativement inquiétante pour le pays.“