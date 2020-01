En France, le projet de réforme des retraites a encore énormément de mal à se faire accepter. Aujourd’hui, le taux de gréviste à la SNCF a d’ailleurs rebondi, touchant les 6%. Un taux bien plus faible que le 5 décembre dernier, date à laquelle la grande grève a débuté, mais qui symbolise bien l’ambiance qui touche l’hexagone actuellement. Emmanuel Macron en a d’ailleurs fait les frais ce 14 janvier.

En visite à Pau, ce dernier a été ainsi été pris à partie par un enseignant qui, de loin, a crier demandant à ce que la réforme soit retirée. Très vite, Emmanuel Macron s’engage dans le débat et affirme que malgré le manque de respect et de sympathie de ce monsieur, il irait volontiers le voir afin de discuter. Il invitera ensuite l’enseignant à ne pas lui donner de leçon de respect à moins que ce dernier ne les applique à lui-même. Très calme, l’interlocuteur rétorque alors que pour se faire entendre, il faut parfois ne pas hésiter à hausser un peu le ton.

L’éducation nationale continue de gronder

Soucieux de ne pas se laisser faire, Macron répond alors que l’exemplarité est également utile dans cette situation. “Ce n’est pas en donnant la légion d’honneur à BlackRock qu’on l’est”, répondra alors une nouvelle fois l’enseignant qui, lui aussi, n’était visiblement pas prêt à se laisser marcher dessus. Une référence directe à la Légion d’honneur accordée à Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, gestionnaire d’actifs de sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines puisque son nom a directement été associé à la réforme des retraites.

Une réforme des retraites dantesque et largement critiquée

Il n’en fallait pas plus pour qu’Emmanuel Macron ne s’agace une nouvelle fois, affirmant que tout le monde mélangeait tout et que non, personne n’allait être obligé de cotiser à côté afin de subvenir aux besoins primaires. Des explications qui se sont terminées sur une courte discussion au sujet du statut des enseignants et de la situation difficile que ces derniers traversent, une situation que le gouvernement va étudier et travailler à améliorer, tel est la promesse qui lui a été faite. Malgré le ton un peu houleux de cet échange, la discussion s’est terminée sur une franche poignée de main.

Une preuve toutefois que la réforme des retraites continue d’être vivement critiquée par des millions de citoyens. Si le gouvernement a accepté de faire un pas en avant en suspendant l’âge pivot du texte de lois, de manière temporaire toutefois, la situation reste relativement fragile et nul ne sait ce qui se passera dans les prochaines semaines même si, l’exécutif semble vouloir avancer relativement vite afin de passer à autre chose et ce, très rapidement.