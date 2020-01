Arrêté le 20 décembre 2019 à son domicile puis condamné le 24 décembre par le juge à une peine de 18 mois de prison ferme et à une amende de 200 000 F CFA, le journaliste Ignace Sossou et ses avocats ne comptent pas baisser les bras.

Dans un communiqué rendu public hier jeudi, les avocats internationaux de Ignace Sossou que sont Me William Bourdon, Me Élise Le Gall et Me Henri Thulliez menacent de saisir, dans les prochains jours, «les juridictions régionales, ainsi que les instances des Nations Unies de défense des droits de l’Homme, afin de faire reconnaître le traitement abusif dont il est victime et de mettre un terme à sa détention». Pour eux, leur client est détenu de façon illégitime. C’est pourquoi, ils protestent «contre la détention arbitraire de leur client, le journaliste d’investigation béninois Ignace SOSSOU, et ce depuis le 20 décembre dernier».

Les avocats exigent la libération immédiate du journaliste et «annoncent également se joindre aux côtés de leur confrère béninois pour la procédure d’appel de M. SOSSOU». Selon ces avocats, «personne ne peut douter du caractère dénué de tout fondement des charges retenues à l’encontre de notre client». De même nul «ne peut douter qu’il est ainsi en détention arbitraire», ni «douter que la seule décision qui s’impose est sa libération immédiate …, mais aussi le retrait de la plainte par Monsieur le Procureur de République».

Désormais, ils vont également se joindre à leur confrère béninois pour la procédure d’appel de du journaliste. Me William Bourdon, Me Élise Le Gall et Me Henri Thulliez demandent la libération immédiate de leur client, «relevant que cette libération est demandée par de nombreuses organisations de protection des journalistes comme Reporters sans frontières, Amnesty international, le Committee to Protect Journalists, les Africtivistes et Internet sans frontières».