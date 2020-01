Le débat aura finalement bien lieu. En effet, Marlène Schiappa, secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes a accepté la proposition d’Éric Zemmour. Le 10 février prochain, cette dernière se rendra donc sur le plateau de l’émission face à l’info, afin de discuter avec le chroniqueur.

Les amateurs de débats et de polémiques risquent d’être servis. En effet, le lundi 10 février prochain, Marlène Schiappa sera l’invitée de la chaîne Cnews quelques jours seulement à la suite d’une réunion ministérielle des plus importantes puisqu’elle se focalisera sur la lutte contre les discriminations. Un sujet qui tient à cœur à Marlène Schiappa, mais également à Zemmour qui ne cesse de se faire critiquer pour ses propos sur les religions.

Marlène Schiappa face à Zemmour

De son côté, Schiappa affirme être en désaccord total avec toutes les idées de Zemmour. Toutefois, celle-ci assure le trouver courtois en privé. Une qualité qu’elle ne renie pas et qui semble être suffisante à ses yeux pour accepter de le défier sur son propre terrain, là où de nombreuses personnes se sont cassées les dents à maintes reprises. Une preuve supplémentaire que cette dernière aime se mettre dos au mur et relever des défis de taille. On se souvient notamment de son passage sur l’émission Balance ton post, présentée par Hanouna.

Une émission qui marche fort

Il s’agira de la troisième femme à se rendre sur le plateau de l’émission présentée par Christine Kelly. En effet, Céline Pina s’y est rendue à deux reprises alors que Juliette Méadel, ancienne secrétaire d’État a également osé le voyage. Une émission qui marche fort malgré les polémiques puisque plus de 200.000 personnes se donnent rendez-vous du lundi au vendredi afin de témoigner de débats enflammés sur divers sujets de société.