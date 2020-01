Actrice engagée dans de nombreuses œuvres et organisations internationales, Angelina Jolie a semble-t-il transmis son intérêt pour l’humanitaire à ses enfants. Cette semaine, la star internationale s’est d’ailleurs rendue en Éthiopie, accompagnée de quatre de ses six enfants. L’occasion pour Shiloh et Zahara de s’ouvrir au monde.

En effet, les deux filles d’Angelina Jolie, pagée de 13 et 14 ans ont eu l’occasion d’échanger avec Sahle-Work Zewde, première femme présidente de l’histoire de l’Éthiopie. Une rencontre magique pour les deux adolescentes, qui ont pu échanger avec cette figure de la politique en Afrique. Selon certaines sources, toutes ont d’ailleurs pu échanger au sujet de problématiques sociétales, comme l’éducation, la mise en place d’un programme et d’une aide visant à soutenir et proposer des solutions aux jeunes femmes obligées de rester chez elle à cause de leurs menstruations ou encore, la culture éthiopienne de manière globale, générale.

Une rencontre XXL pour Angelina Jolie et ses filles

De son côté, Angelina Jolie, ambassadrice de la lutte contre la tuberculose, a profité de son voyage pour en apprendre un peu plus sur les récentes avancées. Depuis près d’une décennie, l’actrice lutte contre cette maladie, après avoir mis en place avec son ex-mari, Brad Pitt, le programme Zahara, permettant d’avoir accès à certains soins. Sa fondation, la Jolie Pitt Fondation a également annoncé un partenariat avec le ministère éthiopien de la santé, en 2009, afin de mettre en place une collaboration visant à financier les recherches pour un vaccin anti-tuberculose.