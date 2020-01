Chaque année, les adeptes des différentes divinités de nos religions endogènes commémorent la fête du Vodoun. Comme à l’accoutumée, la journée du 10 Janvier 2020 est déclarée chômée payée sur toute l’étendue du territoire national.

C’est par un communiqué radio et télédiffusé signé du directeur de cabinet du ministre du travail et de la fonction publique que le gouvernement annonce la journée du Jeudi 10 Janvier, chômée payée. Rappelons que le 10 janvier est une journée initiée par le président Nicéphore Soglo en 1995 pour sceller la laïcité entière de notre nation et celle de ses origines. Elle représente la célébration de la fête des religions traditionnelles.

Moment de réjouissance des milliers d’adeptes des cultes traditionnelles, les manifestations officielles se déroulent chaque année dans une ville choisie. Il sera essentiellement question de faire des sacrifices liés à cette commémoration. Et comme à l’accoutumée, plusieurs bêtes seront immolées pour conjurer le mauvais sort et purifier le Bénin.

La fête des religions traditionnelles représente selon certains dignitaires, la plus importante pour les adeptes des cultes endogènes mais elle est l’expression de la culture béninoise.