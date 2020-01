Deux fusils d’assaut, un 22 Long Rifle, un fusil à pompe, 3 pistolets automatiques, deux gilets pare-balles, une cagoule et des centaines de munitions, c’est l’incroyable prise faite par des policiers dans le XXe arrondissement de Paris. Un prise faite par les éléments de l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) qui ont, par la même occasion, intercepté 7 personnes dont les deux frères Samir et Mohamed R.

Un joli coup de filet qui a permis le démantèlement d’un réseau de trafiquants de cocaïne, d’ecstasy et d’armes de guerre. Les deux frères de 28 et 37 ans ont été arrêtés mardi dernier à Paris où ils se livraient à un trafic de drogue et d’armes régulier depuis un moment. Ils étaient très prudents, évitant d’utiliser longtemps une même voiture, changeant de voiture très souvent, utilisant même des téléphones cryptés.

Des trafiquants repris de justice

Les deux frères arrêtés mardi ont été emprisonnés ce vendredi soir. Ils sont connus des services de sécurité et possèdent chacun un impressionnant casier judiciaire. Ils sont plutôt spécialisés dans la vente de drogue. Le commerce des armes vient en appoint pour mieux s’imposer et se faire respecter sur le terrain. Ils gagnent beaucoup plus d’argent dans le commerce de drogue car les armes ne coûtent pas trop cher. Les plus cher coûtent entre 2500 et 3000€.

Les policiers sont pleinement satisfaits de cette prise. Ils s’étonnent de la régularité du trafic d’armes car ce genre de trafic se fait de façon ponctuelle, sur commande. Seul leur trafic de cocaïne et d’ecstasy devrait être régulier. Les armes saisies proviennent probablement des Balkans. L’enquête en cours permettra de déterminer les complices et autres sources d’approvisionnement des trafiquants.