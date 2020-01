«Actes de tortures et complicité», «crimes de guerre» et «complicité de disparitions forcées» sont autant de motifs qui ont été évoqués par un juge d’instruction parisien pour mettre en examen ce vendredi 31 janvier 2020 Islam Alloush. Le mis en cause qui s’appelle à l’état civil Majdi Mustafa Nameh est un ancien porte-parole du groupe armé syrien Jaysh al Islam. Il a été interpellé le mercredi dernier à Marseille en France.

La décision du juge d’instruction est intervenue après les 48 heures qu’il a passées en garde à vue suite à son interpellation. La nouvelle de l’interpellation de Islam Alloush n’a pas laissé indifférent certaines organisations de défenses des Droits de l’Hommes. Ces organisations au nombre de trois ont fait sortir un communiqué dans lequel elles expliquent le rôle qu’a joué le mis en cause au sein du groupe armé syrien Jaysh al Islam.

Plusieurs enlèvements à l’actif du groupe

A en croire le communiqué qui a été conjointement signé par la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains), SCM (Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression) et LDH (Ligue des droits de l’Homme), Islam Alloush fait partie des responsables du groupe armé. Le groupe aurait procédé à l’enlèvement de l’avocate et journaliste syrienne Razan Zeitouneh.

En plus de la journaliste, son époux ainsi que deux autres de ses collaborateurs auraient été enlevés le 9 décembre 2013 par ce groupe armé. Selon le communiqué conjoint des trois organisations, le groupe armée «compta jusqu’à plus de 20.000 combattants et fit régner la terreur dans les zones rebelles qu’elle contrôlait, principalement dans la Ghouta orientale, dont elle perdit le contrôle en avril 2018».