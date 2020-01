« Association de malfaiteurs criminelle et recel en bande organisée de vol en bande organisée». Tels sont les différents motifs pour lesquels près de 10 voleurs de voitures ont été inculpés. Ils appartiennent en effet à un réseau international de vol de voitures.

Leur arrestation intervient après plusieurs mois d’investigations selon les précisions qui ont été apportées par des sources proches de l’affaire. Les voitures qui sont volées en France et dans ses environs sont envoyées en Algérie.

Plusieurs modifications apportées aux véhicules

Plusieurs modifications seraient souvent faites sur ces voitures une fois volée. Ce qui est souvent frappant est celle qui est faite sur le Numéro d’Identification du Véhicule (NIV).

Dans le but de les rendre non identifiables, les voleurs procèdent au changement de ce numéro sur le moteur des véhicules volés. Ce même numéro est changé à l’intérieur de la portière et au niveau du pare-brise.

Les véhicules écoulés grâce à certaines sociétés

Une fois ces modifications apportées aux véhicules volés, ils sont par la suite présentés comme neufs et vendus par certaines sociétés. A en croire les informations rapportées par certains médias, ces divorcés sociaux arrivent à obtenir des certificats d’immatriculation provisoires par ces structures.

L’opération ayant abouti à leur arrestation a permis aux policiers de saisir des fusils. Une somme évaluée à 30 000 euros a été également été saisie. Des matériels leur permettant de procéder au vol des voitures ont été saisis.