L’écrivain français Gabriel Matzneff continue de faire parler de lui dans la presse. En effet, l’homme âgé de 83 ans fait l’objet d’une enquête ouverte par le procureur de Paris pour abus sexuel sur mineur. Dans le livre Le Consentement de Vanessa Springora, celle-ci accuse l’octogénaire d’avoir tiré profité de son jeûne âge, pour exercer sur elle une forme d’emprise et l’abuser sexuellement. Elle avait à l’époque 14 ans et Gabriel Matzneff était presque âgé de 50 ans. Actuellement dans un hôtel en Italie, l’homme mis en cause s’est entretenu avec un média français qui l’a interrogé sur la situation qu’il traverse en France.

Il n’a voulu rien dire sur son accusatrice

Le romancier n’a pas voulu s’exprimer sur Vanessa Springora. Il a fait savoir qu’il ne dira jamais rien contre cette dernière, puisque pour lui elle est « une personne lumineuse ». Gabriel Matzneff a indiqué ne pas avoir envie de lire ce livre, car il dit garder de meilleurs souvenirs. A l’en croire, Vanessa Springora et lui ont « vécu une durable et magnifique histoire d’amour ». L’homme dit avoir encore ses correspondances de l’époque, tout en soulignant qu’il veut garder ce beau souvenir, sans le gâcher. Pour sa défense, Gabriel Matzneff évoque l’époque des grands écrivains tels que Michel Foucault ou Roland Barthes qui militaient en faveur de l’abaissement de la majorité sexuelle.

Des affaires qui remontent à 40 ans selon lui

Concernant les pratiques pédophiles qu’il a eues aux Phillipines et décrites dans ses livres, l’octogénaire parle encore de l’époque. Pour Gabriel Matzneff, ces affaires remontent à plus de 40 ans. « On peut parfois faire des choses sans y penser. Je dois dire qu’à l’époque, personne ne pensait à la loi. Il n’y avait pas de loi. Vous étiez là comme voyageur et vous aviez des garçons et des filles jeunes qui vous draguaient et vous sautaient dessus, sous l’œil bienveillant de la police. » a-t-il martelé.